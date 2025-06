EsseRCi per un tempo riStretto e pronti a nuove sfide | incontro a Palazzo Campanella

Essere presenti, anche per un breve istante, significa essere pronti a cambiare e abbracciare le sfide del domani. A un anno dalla nascita, l'associazione EsseRCi invita alla tavola rotonda a Palazzo Campanella, un momento di confronto e innovazione dedicato a una politica giovanile inclusiva. Martedì 1 luglio, dalle 17 alle 19.30, si apre un’opportunità unica: insieme, possiamo plasmare il futuro del nostro territorio. La partecipazione è il primo passo verso il cambiamento.

A un anno dalla nascita, l'associazione EsseRCi promuove un incontro "per nuove sfide che ci aspettano. Prima fra tutte una politica inclusiva sulle tematiche giovanili del nostro territorio. L'appuntamento per Esse(RCi) per un tempo riStretto è per martedì 1 luglio, dalle ore 17 alle 19.30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

