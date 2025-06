Esplosione nella cava | collassa il tetto di un prefabbricato

Una domenica sera di paura a Roverè della Luna, dove un'esplosione nella cava e il crollo di un prefabbricato hanno scatenato il panico tra i residenti. La detonazione, seguita da un incendio e dallo scoppio di una bombola all’acetilene, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Scene di tensione e incertezza che ci ricordano quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle zone industriali sia fondamentale, soprattutto in situazioni imprevedibili come questa.

Momenti di paura nella serata di ieri – domenica 29 giugno – in Località Ischiello di Roverè della Luna, dove è scoppiato un incendio ed è esplosa una bombola all’acetilene. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 20.Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

