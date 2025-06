Esplosione in una palazzina a Sassari un morto dopo la fuga di gas | tetto crollato sulle auto parcheggiate

Una tremenda esplosione scuote Sassari, causata da una fuga di gas che ha devastato una palazzina: un uomo ha perso la vita, il tetto si è sgretolato e numerose auto parcheggiate sono state distrutte. Un dramma che evidenzia quanto siano fragili le nostre case e quanto sia fondamentale la prevenzione. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi su questa tragedia.

