Esplosione in una palazzina a Sassari estratto dalle macerie un uomo | è in gravissime condizioni

Un drammatico incidente scuote Sassari: un'esplosione in una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni ha causato gravi danni e feriti, tra cui un uomo estratto dalle macerie in condizioni critiche. La potente deflagrazione, avvenuta poco dopo le 12.30, ha devastato l’edificio, rischiando di coinvolgere anche i vigili del fuoco intervenuti sul posto. La città si stringe intorno alle vittime di questa terribile tragedia, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Una chiamata ai vigili del fuoco, poco prima 12.30 di lunedì, segnalava un forte odore di gas provenire da una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni, a Sassari. Pochi istanti dopo il loro arrivo il boato. L’esplosione, che ha rischiato di travolgere gli stessi vigili, ha sventrato il tetto e le mura esterne della mansarda, scaraventando pezzi di facciata per strada, con diverse auto parcheggiate che sono state distrutte. Un uomo, in condizioni gravissime, è stato ritrovato sotto le macerie. Nonostante le difficoltà e il rischio di ulteriori crolli le squadre del 115, compresi gli specialisti Usar, sono riusciti a rintracciare un 63enne che risultava disperso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in una palazzina a Sassari, estratto dalle macerie un uomo: è in gravissime condizioni

