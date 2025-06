Esplosione in un appartamento di Torino morto un 35enne

Una tragica esplosione scuote Torino: un uomo di 35 anni ha perso la vita mentre cinque persone, tra cui una bambina di soli 6 anni, sono rimaste ferite. La scena si è consumata in via Nizza, lasciando la comunità sotto shock e sollevando interrogativi sulle cause di questa terribile tragedia. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda per offrire aggiornamenti accurati e tempestivi.

A Torino nell’esplosione di un appartamento in via Nizza è morto un 35 enne. Cinque invece i feriti, tra cui una bambina di 6 anni. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione in un appartamento di Torino, morto un 35enne

