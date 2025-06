Esplosione in un appartamento di Torino | morto un 35enne Tra i cinque feriti un 12enne con gravi ustioni

Una notte drammatica a Torino: un’esplosione nell’appartamento del quartiere Lingotto ha causato una tragedia e gravi ferite tra i residenti. Tra i feriti, un bambino di 12 anni con ustioni estese, mentre un uomo di 35 anni, Jacopo Peretti, è stato trovato senza vita. La comunità si stringe in un grande dolore, mentre si indaga sulle cause di questa terribile esplosione che ha sconvolto il quartiere.

E’ del 35enne Jacopo Peretti il corpo senza vita ritrovato dai vigili del fuoco in uno degli appartamenti coinvolti dall’esplosione che si è verificata la notte scorsa nel quartiere Lingotto di Torino, al sesto e ultimo piano di un palazzo. L’uomo, che aveva affittato uno degli appartamenti adiacenti a quello in cui si è verificata la deflagrazione, non rispondeva al telefono da tempo. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esplosione in un appartamento di Torino: morto un 35enne. Tra i cinque feriti un 12enne con gravi ustioni

