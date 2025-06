Esplosione in un appartamento a Torino un morto e cinque feriti | tre adulti e due bambini uno è grave

Una terribile esplosione ha sconvolto un appartamento a Torino, causando un bilancio drammatico di un morto e cinque feriti, tra cui due bambini in condizioni critiche. Le squadre di emergenza hanno trovato una persona senza vita nell’alloggio coinvolto, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragedia. La comunità si stringe intorno ai sopravvissuti, in attesa di chiarimenti sulle origini di questa drammatica esplosione.

I vigili del fuoco hanno trovato una persona morta in un alloggio del palazzo dove stanotte a Torino c'è stata un'esplosione. Le forze dell'ordine sono intervenute nella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti: tre adulti e due bambini (uno è grave)

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - appartamento - morto

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà . Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

Torino, esplosione in un appartamento: un morto e 5 feriti; Torino, esplosione in un appartamento: un morto e cinque feriti; Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti (12enne è grave). «Le fiamme partite dalla ma.

Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti - 15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente ... Segnala ansa.it

Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti (12enne è grave). «Le fiamme partite dalla mansarda» - 15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre ... msn.com scrive