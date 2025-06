Esplosione in un appartamento a Torino un morto e cinque feriti | tre adulti e due bambini uno è grave La vittima si chiamava Jacopo Peretti

Una drammatica esplosione ha sconvolto un appartamento a Torino, causando un morto e cinque feriti tra cui due bambini. La vittima, Jacopo Peretti, aveva 32 anni ed è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause di questa tragedia, mentre la comunità si stringe attorno ai sopravvissuti e alle famiglie coinvolte, cercando di capire cosa sia realmente accaduto.

I vigili del fuoco hanno trovato una persona morta in un alloggio del palazzo dove stanotte a Torino c'è stata un'esplosione.

