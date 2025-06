Esplosione in un appartamento a Torino un morto e cinque feriti 12enne è grave Le fiamme partite dalla mansarda

Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione in un appartamento di via Nizza ha causato un grave incendio, provocando un morto e cinque feriti, tra cui un 12enne in condizioni critiche. Le fiamme sono esplose dalla mansarda, mettendo in salvo i residenti e mobilitando i vigili del fuoco. La città si stringe nel dolore e attende chiarimenti sulle cause di questa tragedia, mentre le autorità indagano per fare luce sugli eventi che hanno sconvolto la comunità.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti (12enne è grave). «Le fiamme partite dalla mansarda»

In questa notizia si parla di: esplosione - appartamento - torino - morto

Mattinata di paura, esplosione ed incendio in un appartamento. Salvato un uomo - Una mattinata di paura ha sconvolto Anagni, quando alle prime luci dell’alba un incendio si è sviluppato in un appartamento di edilizia popolare, rischiando di degenerare in tragedia.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

Torino, esplosione in un appartamento: un morto e cinque feriti; Torino: esplosione in un appartamento in via Nizza 389, 5 feriti. I vigili del fuoco sul posto; Esplosione in una casa di Martiniana Po: un uomo disabile morto e diversi feriti.

Torino: esplosione in un appartamento in via Nizza 389, 5 feriti. I vigili del fuoco sul posto - 15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre ... Segnala tg.la7.it

Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti: si cerca un disperso - Un boato violento ha squarciato il silenzio della notte poco dopo le 3. Riporta leggo.it