Esplosione in un appartamento a Torino un morto e 5 feriti di cui due bambini uno è grave La vittima è Jacopo Peretti 35 anni

Una tragica esplosione ha sconvolto un appartamento a Torino, lasciando dietro di sé un morto e cinque feriti, tra cui due bambini in gravi condizioni. La vittima, Jacopo Peretti di 35 anni, si trovava nell'abitazione al momento della deflagrazione. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per soccorrere i sopravvissuti e avviare le indagini. In un momento così doloroso, l'intera comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, chiedendosi cosa abbia scatenato questa tragedia.

