Esplosione in un appartamento a Torino tetto distrutto dall’incendio 5 feriti | la situazione

Una notte drammatica a Torino: un'esplosione violentissima seguita da un incendio nel quartiere Lingotto ha lasciato cinque feriti, tra cui due giovani. Il boato ha scosso il sesto piano di un palazzo, distruggendo il tetto e creando un quadro di emergenza. La scena è ancora sotto shock, ma le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause di questa terribile esplosione. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti sulla gravità delle ferite e le eventuali responsabilità .

Un’esplosione e poi un incendio in un appartamento a Torino nella notte. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due ragazzi. Notizia in aggiornamento. Un boato fortissimo, poi un’esplosione e un incendio all’interno di un appartamento situato al sesto piano di un palazzo, ha sconvolto il quartiere Lingotto a Torino, dove intorno alle 3.15 circa della notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo i residenti di via Nizza 389. Torino, esplosione in un appartamento, il tetto è distrutto dall’incendio, 5 feriti: la situazione (Foto Vigili del Fuoco) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Esplosione in un appartamento a Torino, tetto distrutto dall’incendio, 5 feriti: la situazione

#Torino Esplosione seguita da un incendio in un appartamento a Via Nizza: 5 feriti (3 adulti, 2 ragazzi), e un disperso. Sul posto i @vigilidelfuoco Vai su X

