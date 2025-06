Esplosione in un appartamento a Torino il tetto è distrutto dall’incendio 5 feriti | la situazione

Una notte di terrore scuote Torino: un’esplosione devastante e un incendio in un appartamento del quartiere Lingotto hanno causato cinque feriti, tra cui due giovani. Un boato assordante ha fatto tremare il sesto piano di un palazzo, lasciando dietro sé danni ingenti al tetto e una scena di caos. La città si chiede cosa abbia scatenato questa tragedia e quali siano le ripercussioni. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’incertezza rimane alta.

Un’esplosione e poi un incendio in un appartamento a Torino nella notte. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due ragazzi. Notizia in aggiornamento. Un boato fortissimo, poi un’esplosione e un incendio all’interno di un appartamento situato al sesto piano di un palazzo, ha sconvolto il quartiere Lingotto a Torino, dove intorno alle 3.15 circa della notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo i residenti di via Nizza 389. Torino, esplosione in un appartamento, il tetto è distrutto dall’incendio, 5 feriti: la situazione (Foto Vigili del Fuoco) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Esplosione in un appartamento a Torino, il tetto è distrutto dall’incendio, 5 feriti: la situazione

