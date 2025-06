Esplosione in un appartamento a Torino fiamme divorano il tetto | 5 feriti si cerca 1 disperso

Una violenta esplosione in un appartamento di via Nizza a Torino ha scatenato un incendio che ha divorato il tetto dell'edificio, lasciando cinque persone ferite e una dispersa. Le squadre di soccorso sono al lavoro per rintracciare l’ultimo disperso tra le macerie. La città si stringe attorno alle vittime di questa tragedia improvvisa, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incidente. Continua a leggere per aggiornamenti e dettagli.

Esplosione in un appartamento in via Nizza a Torino nella notte: le fiamme hanno fatto crollare il tetto. Il bilancio è di 5 feriti, tra cui due ragazzi, e un disperso. Ricerche in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

