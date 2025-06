Esplosione in un appartamento a Torino fiamme divorano il tetto | 5 feriti 12enne in prognosi riservata

Una terribile esplosione in un appartamento di via Nizza a Torino ha devastato la notte, facendo crollare il tetto e lasciando cinque persone ferite, tra cui un bambino di 12 anni in prognosi riservata. Le fiamme hanno segnato profondamente questa tragedia, le cui cause rimangono ancora sconosciute. √ą un richiamo alla vulnerabilit√† delle nostre case e alla necessit√† di attenzione immediata per prevenire simili incidenti.

Esplosione in un appartamento in via Nizza a Torino nella notte: le fiamme hanno fatto crollare il tetto. Il bilancio √® di 5 feriti, tra cui un bimbo di 12 anni, che √® ricoverato in prognosi riservata con ustioni sul 30% della superficie corporea, e una bimba di 6. Ignote le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

