Esplosione in un appartamento a Torino | cinque persone ferite Un giovane è in gravi condizioni

Una notte drammatica a Torino: un’esplosione in un appartamento di via Nizza 389 ha scatenato un incendio che ha coinvolto altre due unità abitative, lasciando cinque persone ferite e un giovane in gravi condizioni. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma i danni sono stati ingenti. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza condominiale e sulle cause di questa terribile esplosione. La città si stringe intorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre si indaga per fare chiarezza.

Un’ esplosione in un appartamento, poi l’ incendio che ha coinvolto anche altre due unità abitative limitrofe. È accaduto intorno alle 3.15 della notte tra domenica e lunedì in un palazzo di via Nizza 389 a Torino. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, sono rimasti ferite cinque persone, tre adulti e due ragazzi. Un giovane ha riportato gravi ustioni. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l’esplosione è avvenuta in una mansarda all’ultimo piano del palazzo. Il tetto dell’edificio è crollato. I cinque feriti sono stati trasportati all’ospedale Cto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in un appartamento a Torino: cinque persone ferite. Un giovane è in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: esplosione - appartamento - torino - cinque

Mattinata di paura, esplosione ed incendio in un appartamento. Salvato un uomo - Una mattinata di paura ha sconvolto Anagni, quando alle prime luci dell’alba un incendio si è sviluppato in un appartamento di edilizia popolare, rischiando di degenerare in tragedia.

++ Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti ++; Esplosione in un appartamento a Torino: 5 feriti, si cerca un disperso; Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti, si cerca un disperso.

Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti - 15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre ... Scrive msn.com

Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, una persona manca all’appello - Torino, esplosione e incendio in via Nizza nella notte: squadre di soccorso al lavoro dalle 3:15. Da notizie.it