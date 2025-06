Esplosione in un appartamento a Torino cinque feriti

Una notte di emergenza a Torino: un’esplosione in un appartamento di via Nizza ha scosso la comunità, coinvolgendo cinque feriti e causando un incendio che si è esteso ad altre unità abitative. I vigili del fuoco sono ancora sul campo, mentre le operazioni di ricerca continuano senza sosta. La città resta in attesa di aggiornamenti su questa drammatica vicenda, che mette in luce l’importanza della sicurezza domestica e della prontezza dei soccorsi.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un' esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti

