Esplosione in un appartamento a Torino cinque feriti un ragazzo è grave Si cerca un disperso

Una notte di paura a Torino: un’esplosione in un appartamento di via Nizza 389 ha causato cinque feriti, tra cui un ragazzo in gravi condizioni. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma si teme la presenza di un disperso tra le macerie. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incidente. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica vicenda.

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti (un ragazzo è grave). «Si cerca un disperso»

In questa notizia si parla di: esplosione - appartamento - torino - cinque

Mattinata di paura, esplosione ed incendio in un appartamento. Salvato un uomo - Una mattinata di paura ha sconvolto Anagni, quando alle prime luci dell’alba un incendio si è sviluppato in un appartamento di edilizia popolare, rischiando di degenerare in tragedia.

++ Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti ++; Esplosione in un appartamento a Torino: 5 feriti, si cerca un disperso; Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti, si cerca un disperso.

Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti - 15, in via Nizza 389, per un' esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre ... quotidiano.net scrive

Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti, si cerca un disperso - A Torino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per uno scoppio di un appartamento e conseguente incendio che ha coinvolto anche appartamenti vicini avvenuto poco dopo le tre del mattino. Scrive msn.com