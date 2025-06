Esplosione in un appartamento a Torino | ci sono feriti

Una notte di paura a Torino, dove un'esplosione in un appartamento di via Nizza 389 ha sconvolto la tranquillità della città. Lo scoppio, verificatosi intorno alle 3:15, ha provocato un incendio che si è esteso alle abitazioni vicine, ferendo cinque persone, tra cui un ragazzo gravemente ustionato. La comunità si raggruppa nel tentativo di comprendere le cause di questa tragedia e di sostenere le vittime. Secondo quanto riferito dal comando provinciale...

Paura nella notte a Torino per un’esplosione avvenuta in un appartamento di via Nizza 389, intorno alle 3:15 del mattino. Lo scoppio ha innescato un incendio che ha coinvolto anche le abitazioni vicine, causando il ferimento di cinque persone: tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione da parte del personale sanitario. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, è in corso la ricerca di un’ulteriore persona che risulterebbe dispersa. Sul posto sono intervenute otto squadre dei pompieri, impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosione in un appartamento a Torino: ci sono feriti

