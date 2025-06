Esplosione in casa a Torino | 5 feriti Gravissimo 12enne il papà | Ho trovato mia figlia sotto il muro

Una tremenda esplosione ha scosso Torino nella notte, trasformando via Nizza in un teatro di distruzione e paura. L’incidente, partito dal civico 389 alle 3.15, ha causato gravi danni e feriti, tra cui due bambini di 12 anni. La scena è stata straziante: una famiglia sotto il muro crollato, un appartamento completamente dilaniato e altre case in fiamme. La tragedia si dipana tra drammi e speranze, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa terribile esplosione.

Un’esplosione violenta e improvvisa, tanto da scardinare le finestre e farle frantumare sull’asfalto della strada sottostante. Un boato che ha invaso tutta via Nizza, a Torino, e partito dal civico 389 intorno alle 3.15. Un appartamento è completamente dilaniato e due adiacenti sono in fiamme. Al momento si contano cinque feriti, di cui due bambini. Uno dei due, di 12 anni, sarebbe stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso a causa delle ustioni riportate e sarebbe in gravi condizioni. Forse manca all’appello anche una sesta persona. I soccorsi e il presunto disperso: «Non risponde al telefono, e la sua macchina è qui». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - casa - feriti

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà . Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Esplosione in un appartamento a Torino, 5 feriti:12enne in prognosi riservata. I feriti sono tre adulti e due giovanissimi: il ragazzino riporta ustioni sul 30% del corpo. Coinvolta anche una bambina di sei anni. Vai su X

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unitĂ abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, s Vai su Facebook

L'esplosione e le fiamme in casa: 5 feriti, si cerca un disperso; Esplosione in un appartamento a Torino, 5 feriti: grave un ragazzo di 12 anni, in ospedale anche una bambina di 6; Esplosione e incendio a Torino in via Nizza nell'appartamento al 6° piano, tra i 5 feriti uno ha gravi ustioni.

Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti - A Torino i vigili del fuoco sono intervenuti per uno scoppio di un appartamento e conseguente incendio che ha coinvolto anche alloggi vicini avvenuto poco dopo le tre del mattino. Da msn.com

Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, una persona manca all’appello - Torino, esplosione e incendio in via Nizza nella notte: squadre di soccorso al lavoro dalle 3:15. Lo riporta notizie.it