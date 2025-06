Esplosione in appartamento in via Nizza a Torino il sostituto procuratore | Ancora da chiarire le cause

Un'esplosione improvvisa scuote via Nizza a Torino, coinvolgendo più abitazioni e causando gravi conseguenze. Le autorità sono ancora al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia, mentre il bilancio si aggrava con un uomo deceduto e cinque feriti. La scena rimane sotto stretta sorveglianza: cosa si nasconde dietro questa tragedia che ha scosso la comunità torinese?

Esplosione in un appartamento in via Nizza 389 a Torino. L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato alle ore 3:15 di questa mattina. Lo scoppio ha coinvolto anche appartamenti vicini. Un uomo di 35 anni, inizialmente disperso, è morto mentre sono cinque le persone rimaste ferite: si tratta di tre adulti e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. Sul posto sono presenti 8 squadre dei vigili del fuoco. “Ancora da chiarire le cause”, spiega il sostituto procuratore di Torino Dionigi Tibone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione in appartamento in via Nizza a Torino, il sostituto procuratore: “Ancora da chiarire le cause”

Un boato nel cuore della notte tra 29 e 30 giugno e una forte esplosione hanno devastato un palazzo nel quartiere Lingotto a Torino. I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Nizza 389 in seguito a uno scoppio di un appartamento e conseguente incen

Esplosione in un appartamento di via Nizza a Torino: 5 feriti, un ragazzo ha riportato gravi ustioni. Vigili del Fuoco al lavoro, si cerca un disperso.

