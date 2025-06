Esplosione in appartamento a Torino | 5 feriti si cerca un disperso

Una tragedia scuote Torino: questa mattina un’esplosione in un appartamento di via Nizza ha causato feriti e paura tra i residenti. Con 5 persone ferite e una dispersa, l’intervento dei vigili del fuoco è in corso per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. L’intera comunità attende con ansia aggiornamenti su questa difficile emergenza, mentre si cerca di fare chiarezza sulle cause di questa drammatica esplosione.

A partire dalle ore 3:15 di questa mattina i vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo in via Nizza 389 a Torino in seguito ad uno scoppio di un appartamento e conseguente incendio che ha coinvolto anche appartamenti vicini. Sono cinque le persone rimaste ferite nello scoppio, sono tre adulti e due ragazzi, uno dei quali con importanti ustioni. Si cerca anche un’altra persona che, al momento, risulta dispersa. Sul posto sono presenti 8 squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione in appartamento a Torino: 5 feriti, si cerca un disperso

