Esplosione devastante crolla il tetto del palazzo | il dramma di Jacopo aveva soltanto 35 anni

Una notte di terrore e distruzione ha sconvolto Torino: un’esplosione devastante ha fatto crollare il tetto di un palazzo in via Nizza 389, lasciando dietro di sé una scena di caos e dolore. Mentre le fiamme divoravano gli appartamenti, la comunità si stringe nel lutto per Jacopo Peretti, 35 anni, vittima di questa tragedia improvvisa e inspiegabile. Un dramma che scuote le coscienze e richiede risposte.

Un’esplosione devastante, un incendio nella notte e l’intero quartiere svegliato dal terrore. Alle 3:15 di questa mattina un boato ha squarciato la quiete in via Nizza 389, a Torino, provocando il crollo di parte di un edificio e innescando un violento rogo. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo almeno due appartamenti e costringendo i residenti a una fuga improvvisa. La tragedia ha causato la morte di Jacopo Peretti, 35 anni, e il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini. Il bilancio, ancora provvisorio, è drammatico: oltre alla vittima, un ragazzo di 12 anni è in terapia intensiva con ustioni sul 30% del corpo, mentre una bambina di sei anni è stata colpita dal crollo di un muro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione devastante, crolla il tetto del palazzo: il dramma di Jacopo, aveva soltanto 35 anni

In questa notizia si parla di: esplosione - devastante - crolla - tetto

“Esplosione alla raffineria, stop alla rete elettrica”. Guerra, l’attacco devastante: conseguenze shock - In un contesto di tensione crescente e scontri senza tregua, le recenti esplosioni nella raffineria e il blackout della rete elettrica segnano un punto di svolta nel conflitto tra Israele e Iran.

Monterubbiano, fuga di gas nel casolare di campagna: anziana rimane ferita nell’esplosione, il tetto crolla pa; Un’onda d’urto devastante: Calenzano, crolla il controsoffitto di una concessionaria nell’esplosione; Palazzina esplosa a Monteverde, il disastro da una lenta fuga di gas.

Esplosione in un appartamento a Torino, fiamme divorano il tetto: 5 feriti, si cerca 1 disperso - Paura nella notte a Torino, dove si è verificata una esplosione all'interno di un appartamento che ha provocato il crollo parziale del tetto dello stabile. Come scrive fanpage.it

Fuga di gas a Sassari, esplosione in una palazzina - Un'esplosione ha devastato una mansarda al secondo piano di una palazzina a Sassari, all'angolo fra via Don Minzoni e via Principessa Maria. Riporta ansa.it