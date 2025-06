Esplosione a Torino | una vittima e cinque feriti grave un bambino di 12 anni

Tragedia a Torino: un’esplosione devastante in via Nizza ha lasciato un bilancio drammatico, con una vittima e cinque feriti gravi, tra cui un bambino di 12 anni. La notte si è trasformata in un incubo, mentre le squadre di emergenza combattono contro il fuoco e cercano di ricostruire i momenti di questa terribile tragedia. Seguiteci per gli aggiornamenti più recenti e approfondimenti su questa vicenda drammatica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte in via Nizza, crolla il tetto di un edificio. Aggiornamento ore 12,20 TORINO, 30 giugno. Un violento scoppio, seguito da un incendio, ha devastato un appartamento nella notte a Torino, in via Nizza 389. L’allarme è scattato intorno alle 3,15, quando otto squadre dei vigili del fuoco sono intervenute d’urgenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Un morto e cinque feriti, tra cui due minori. Il bilancio dell’incidente è drammatico: una persona è deceduta e cinque sono rimaste ferite, tre adulti e due bambini. Tra questi, un ragazzo di 12 anni ha riportato ustioni gravi su circa il 30% del corpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplosione a Torino: una vittima e cinque feriti, grave un bambino di 12 anni

Jacopo Peretti, chi è la vittima dell'esplosione dell'appartamento in via Nizza a Torino - La vittima accertata dell'esplosione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in via Nizza 389, a Torino, è Jacopo Peretti, residente nello stesso stabile.