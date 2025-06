Esplosione a Torino | trovato il corpo di una vittima tra le macerie Gravissimo 12enne il papà | Ho trovato mia figlia sotto il muro

Una tragica esplosione ha sconvolto Torino nella notte, lasciando dietro di sé scene di distruzione e dolore. Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco continuano le operazioni di soccorso tra le macerie di via Nizza, dove si contano già cinque feriti e una vittima gravissima, un ragazzino di 12 anni. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre emergono dettagli drammatici su questa terribile tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Ci sarebbe una vittima nella violentissima esplosione che stanotte ha dilaniato uno stabile in via Nizza, a Torino. A riferirlo i vigili del fuoco, che da ore stanno scavando tra le macerie ai piani superiori della palazzina. Il boato è partito dal civico 389 intorno alle 3.15: un appartamento è completamente distrutto e due adiacenti erano in fiamme. Al momento si contano cinque feriti, di cui due bambini. Uno dei due, di 12 anni, sarebbe stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso a causa delle ustioni riportate e sarebbe in gravi condizioni. I soccorsi e il presunto disperso: «Non risponde al telefono, e la sua macchina è qui». 🔗 Leggi su Open.online

