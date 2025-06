Esplosione a Torino in via Nizza parla il padre dei bambini feriti | Un muro su mia figlia non si sveglia

Una tragedia scuote Torino questa mattina: un’esplosione devastante in via Nizza ha causato un morto e cinque feriti, tra cui due minori in gravi condizioni. Il dolore di un padre si mescola alla rabbia per un evento così cruento, mentre il cuore della città si stringe davanti a un appartamento distrutto e a una bambina di 6 anni ancora senza segni di vita. La comunità spera in una svolta, ma la sofferenza rimane palpabile.

Esplosione a Torino: un morto e cinque feriti, tra cui due minori gravi. Appartamento distrutto: bimba di 6 anni ancora non si è svegliata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Torino in via Nizza, parla il padre dei bambini feriti: "Un muro su mia figlia, non si sveglia"

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - feriti - nizza

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Il sostituto procuratore Tibone sull'esplosione di via Nizza: "Accertamenti in corso, cinque feriti" https://lastampa.it/torino/2025/06/30/video/il_sostituto_procuratore_tibone_sullesplosione_di_via_nizza_accertamenti_in_corso_cinque_feriti-15212506/?ref=twhp Vai su X

Paura all’alba a Torino, in via Nizza 389, dove alle 3:15 un’esplosione ha devastato un appartamento, provocando un incendio che ha coinvolto anche le... Vai su Facebook

Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni; Torino, esplosione in appartamento: 5 feriti, si cerca un disperso; Esplosione in un appartamento, paura a Torino: feriti 3 adulti e 2 bambini, un disperso.

Esplosione in un appartamento di via Nizza, 5 feriti e un disperso - Lo scoppio in un appartamento ha generato un incendio anche nelle abitazioni limitrofe: calcinacci e detriti lungo la strada ... Si legge su rainews.it

Torino, esplosione in un appartamento: cinque feriti, una persona manca all’appello - Torino, esplosione e incendio in via Nizza nella notte: squadre di soccorso al lavoro dalle 3:15. notizie.it scrive