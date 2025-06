Esplosione a Torino in via Nizza morto Jacopo Peretti | trovato sotto le macerie aveva 35 anni

Una tragedia scuote Torino: un'esplosione in via Nizza ha causato la perdita di Jacopo Peretti, 35 anni, e ha lasciato cinque feriti. La cittĂ si stringe nel dolore mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica emergenza. Rimaniamo aggiornati per comprendere le cause di questa devastante esplosione e le conseguenze che ne seguiranno.

Jacopo Peretti, il 35enne che risultava disperso dopo l'esplosione in via Nizza a Torino, è stato trovato morto sotto le macerie: i feriti sono cinque. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - nizza - morto

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà . Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

Torino, esplosione in un appartamento: un morto e 5 feriti; Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni; Torino, esplosione in un appartamento: un morto e cinque feriti.

Esplosione a Torino in via Nizza, morto Jacopo Peretti: trovato sotto le macerie, aveva 35 anni - Jacopo Peretti, il 35enne che risultava disperso nell’esplosione avvenuta a Torino in via Nizza, è stato trovato morto sotto le macerie. Da virgilio.it

Esplosione in un appartamento a Torino, un morto e cinque feriti - I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3. Si legge su ansa.it