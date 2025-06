Esplosione a Torino in via Nizza il racconto dei testimoni | Pensavo fosse un fulmine Sembrava la guerra

La notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, Torino è stata scossa da un'esplosione drammatica in via Nizza, che ha lasciato la città senza fiato. Testimoni oculari descrivono suoni e immagini da brivido: "Pensavo fosse un fulmine, sembrava la guerra." Un evento che ha provocato paura e sgomento, ma anche la ferma volontà di capire cosa sia accaduto e come garantire la sicurezza di tutti.

Il racconto di alcuni testimoni sull'esplosione con incendio avvenuta in via Nizza a Torino nella notte tra domenica 29 giugno e lunedì 30. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Torino in via Nizza, il racconto dei testimoni: "Pensavo fosse un fulmine", "Sembrava la guerra"

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - nizza - racconto

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

ULTIM’ORA Esplosione in un appartamento a Torino nella notte: le fiamme hanno fatto crollare il tetto. Ci sarebbero almeno 5 feriti, si cerca un disperso Vai su Facebook

Esplosione via Nizza Torino: il racconto dei testimoni; Esplosione a Torino in via Nizza, il racconto dei testimoni: Pensavo fosse un fulmine, Sembrava la guerra; Esplosione a Torino, il racconto dei residenti: “Boato, poi panico e fiamme, sembrava la guerra.

Esplosione a Torino in via Nizza, il racconto dei testimoni: "Pensavo fosse un fulmine", "Sembrava la guerra" - La testimonianza di Massimo Valle sull'esplosione a Torino L'altro racconto sull'esplosione in via Nizza a Torino Un morto e 5 feriti per l'esplosione a Torino La testimonianza di Massimo Valle ... Scrive virgilio.it

Esplosione a Torino in via Nizza, parla il padre dei bambini feriti: "Un muro su mia figlia, non si sveglia" - Nell’esplosione e nel successivo incendio sono rimasti feriti tre adulti: due uomini e una donna, ora al pronto soccorso. Come scrive virgilio.it