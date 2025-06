Esplosione a Torino il racconto dei residenti | Boato poi panico e fiamme sembrava la guerra

L’esplosione a Torino ha scosso la città, trasformando una notte tranquilla in un incubo di panico e devastazione. I residenti raccontano di boati assordanti, fiamme e una scena apocalittica che sembrava uscita da un film di guerra. Mentre il dramma si svolgeva, l’intera comunità si stringeva intorno alle vittime, cercando di ricostruire i momenti di terrore e speranza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica notte e le testimonianze emergenti.

Il drammatico racconto dei residenti e le testimonianze dei momenti immediatamente successivi all’esplosione a Torino in via Nizza la notte scorsa che ha fatto un morto e 5 feriti: “C’è stato il panico perché le persone gridavano aiuto, noi siamo usciti ma per strada sembrava la guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - racconto - residenti

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

Un uomo di 55 anni, Giovanni Scala, ha perso la vita nell'esplosione avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno, nel deposito di un ristorante a Napoli. Lo scoppio ha causato il crollo di parte di uno stabile, tra via Peppino De Filippo e via Foria, in pieno Vai su Facebook

“Mia figlia con un muro addosso”, la notte di paura a Torino: salta in aria un alloggio, 5 feriti; Esplosione in un appartamento a Torino, cinque feriti: si cerca un disperso; Torino, incendio in via Roccaforte scatenato da una coperta andata a fuoco: 4 persone intossicate.

Esplosione via Nizza Torino: il racconto dei testimoni - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it

Esplosione a torino, morto jacopo peretti tra le macerie di via nizza 389 nella notte del 30 giugno - L’esplosione è avvenuta intorno alle 3:10 della notte nel condominio di via Nizza 389, nel cuore di torino. Riporta gaeta.it