Esplode una palazzina a Sassari un ferito grave in ospedale

Un’esplosione improvvisa scuote Sassari: una palazzina si sgretola, lasciando un ferito grave tra le macerie. I caschi rossi erano già intervenuti per una perdita di gas segnalata, dimostrando prontezza e professionalità. La città si stringe attorno alle vittime, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questo drammatico episodio, che ha messo a dura prova la comunità.

I caschi rossi erano già sul posto per una segnalata perdita di gas: subito soccorso il ferito grave tra le macerie L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esplode una palazzina a Sassari, un ferito grave in ospedale

