Esplode una palazzina a Sassari tirato fuori dalle macerie un uomo in condizioni gravissime

Una tragedia a Sassari: un’esplosione devastante ha distrutto una palazzina, lasciando dietro di sé solo macerie e un uomo in gravissime condizioni. La corsa contro il tempo dei vigili del fuoco ha portato al ritrovamento di questa vittima sotto le macerie, dopo che un incendio e un’esplosione avevano sventrato l’edificio. Un dramma che scuote la città, mentre si cerca di fare luce su questa terribile notte.

Prima le fiamme, poi una forte esplosione che ha sventrato la palazzina. Il corpo di un uomo è stato ritrovato in condizioni gravissime sotto le macerie della sua abitazione a Sassari dai vigili del fuoco nella mattina di lunedì 30 giugno. Allertati da una chiamata che segnalava un forte odore di gas proveniente dal condominio, gli operatori non hanno fatto in tempo a intervenire prima che parte dell’edificio crollasse seppellendo un uomo, residente all’ultimo dei due piani, che ora si trova in condizioni critiche. Causa dell’esplosione: una probabile fuga di gas. Poco prima delle 12.30 di lunedì 30 giugno i vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in una palazzina tra via Principessa Maria e via Don Minzoni, nel sud della cittadina. 🔗 Leggi su Open.online