Esplicitiamo in Costituzione il primato del diritto nazionale

In un mondo in cui le istituzioni sovranazionali sembrano sempre più influenti, è fondamentale riaffermare il primato del diritto nazionale. Il professor Preterossi ci invita a riflettere sulla distinzione tra principi costituzionali inscalfibili e le nuove sfide di un diritto europeo che rischia di erodere la sovranità degli Stati. È tempo di esplicitare nel nostro testo fondamentale questa gerarchia, proteggendo così l’identità giuridica e politica del paese.

Il professor Geminello Preterossi, docente di Filosofia del diritto e di Storia delle dottrine politiche all’Università di Salerno: «Nella Carta ci sono principi non modificabili dal Parlamento, figurarsi da Bruxelles. Eppure la Corte di giustizia Ue si è auto attribuita poteri tolti agli Stati». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Esplicitiamo in Costituzione il primato del diritto nazionale»

ESPLICITIAMO IN COSTITUZIONE IL PRIMATO DEL DIRITTO NAZIONALE (La Verità, Fabio Dragoni, 30 giugno 2025) Il dibattito sull’Europa si è spostato: non più destra contro sinistra, ma “più Europa” contro “meno Europa”. Geminello Preterossi, docente di Vai su X

