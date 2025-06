Esperto aumento spese militari è opportunità per Made in Italy

L’aumento delle spese militari, previsto dalla Nato al 5% del PIL entro il 2035, rappresenta non solo una sfida ma anche un’opportunità unica per il Made in Italy. Questa rinnovata attenzione può diventare il catalizzatore per una profonda riforma della Pubblica Amministrazione, eliminando inefficienze e duplicazioni, e valorizzando le eccellenze nazionali. È il momento di trasformare la strategia in vantaggio, puntando sulla qualità e innovazione del nostro sistema produttivo.

La decisione Nato di innalzare le spese militari al 5% al 2035 "non solo ritengo possa essere assolutamente sostenibile, senza imposizioni aggiuntive per il nostro Paese, ma possa trasformarsi in una 'opportunità' per verificare, in primis, le ancora numerose inefficienze della P.a.- tra cui molteplici 'enti di dubbia utilità' o a duplicazione operativa - sottoponibili a tagli di spesa senza alcun impatto sociale ed inoltre, per una componente, coadiuvare una produzione Made in Italy per la sicurezza e rendere più tecnologico il 'contesto interno'". Lo afferma Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto economico internazionale che invita a cercare "di trovare 'l'opportunità economica interna', come lo sta facendo d'altronde la Germania dando nuova propulsione alla sua industria nazionale siderurgica, da una necessità internazionale derivante dal far parte di un contesto specifico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esperto, aumento spese militari è opportunità per Made in Italy

