Esondazione a Bardonecchia | le immagini della furia dei fiumi Frejus e Dora

L'esondazione dei fiumi Frejus e Dora a Bardonecchia ha trasformato un pomeriggio normale in uno spettacolo di potenza della natura. Le immagini condivise sui social mostrano l'imponente furia delle acque, conseguenza di un violento acquazzone che ha colpito l'alta valle di Susa. Un evento che ricorda quanto sia importante monitorare e prepararsi ai capricci del clima. Continua a leggere le notizie di TorinoToday, segui la nostra pagina...

Le immagini pubblicate sui social dell'esondazione dei fiumi Frejus e Dora a Bardonecchia nel pomeriggio di oggi, luned√¨ 30 giugno 2025, a causa del forte acquazzone che si √® abbattuto sul paese dell'alta valle di Susa. le notizie di¬†TorinoToday,¬†segui la nostra¬†pagina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: esondazione - bardonecchia - immagini - fiumi

Esondazione a Bardonecchia, il Rio Frejus rompe gli argini in centro. Sindaca: "State a casa" - L'emergenza a Bardonecchia si intensifica: il rio Frejus, dopo quasi due anni dall'alluvione del 2023, rompe gli argini e provoca disagi incredibili in centro.

bardonecchia Vai su X

Esondazione a Bardonecchia: le immagini della furia dei fiumi Frejus e Dora; Maltempo nel Torinese: forte temporale in montagna, fiume esondato a Bardonecchia; Maltempo in Piemonte. Anziano annega a Monteu da Po. Paesi evacuati e frane. La Regione chiede l'emergenza. E ora si attendono le piene.

Nuvoloso per velature estese - Le immagini pubblicate sui social dell' esondazione dei fiumi Frejus e Dora a Bardonecchia nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno 2025, a causa del forte acquazzone che si è abbattuto sul paese dell ... Si legge su torinotoday.it

Bardonecchia rivive l'incubo tsunami: il fiume in piena, torna in mente il disastro di Ferragosto 2023 - Onda anomale sul torrente Merdovine, lo stesso he due anni fa aveva portato fango e detriti in paese. Secondo torinoggi.it