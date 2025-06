Esonda torrente a Bardonecchia | un morto 10 evacuati Ennesima tragedia

Una tragica giornata a Bardonecchia, dove le intense piogge hanno scatenato un'alluvione devastante. Dalle prime ore del pomeriggio, i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di soccorso per fronteggiare l’emergenza causata dall’esondazione del torrente. Un morto e dieci evacuati testimoniano la gravità dell’evento, mentre le squadre continuano a lavorare senza sosta per mettere in sicurezza la zona e salvare altre vite.

A partire dalle 16 di oggi, 30 giugno, a causa del maltempo, i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella zona di Bardonecchia per alcuni interventi di soccorso. Risulta esserci una vittima, inizialmente data per dispersa, ma il cui corpo è stato successivamente recuperato. A intervenire sono state dieci squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare 10 persone da un palazzo e al recupero di altre 4 persone che erano rimaste intrappolare all'interno delle proprie vetture. A causare i disagi è stata l'esondazione del torrente Frejus, per questo motivo Bardonecchia è al momento isolata: sono state chiuse la statale, l'autostrada e la linea ferroviaria.

Esonda il torrente, un morto a Bardonecchia - Un violento fenomeno idrogeologico ha colpito Bardonecchia, con l'esondazione del rio Frejus che ha paralizzato il centro cittadino.

