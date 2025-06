esonda il torrente un morto a bardonecchia

Un violento fenomeno idrogeologico ha colpito Bardonecchia, con l'esondazione del rio Frejus che ha paralizzato il centro cittadino. A quasi due anni dall’alluvione di agosto 2023, la situazione rimane critica e il Comune ha dichiarato l’allerta massima. La sindaca Chiara Rossetti invita i residenti a non avvicinarsi ai ponti e a evitare spostamenti, ricordando l’importanza di seguire rigorosamente le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino), dov'è impossibile transitare, a quasi due anni di distanza dell' alluvione di agosto 2023. Il Comune ha lanciato l' allerta massima. "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue" è l'appello della sindaca, Chiara Rossetti, che invita a "seguire le indicazioni delle autorità locali" e "ordina di non uscire di casa e di non utilizzare l'auto" fa sapere il Comune. Allagamenti si registrano sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia e l'uscita per la località turistica è stata chiusa in entrambe le direzioni.