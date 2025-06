Esistono davvero le pecore nere? Da dove nasce questo modo di dire e quanto c'è di vero

Hai mai sentito parlare delle "pecore nere"? Questo modo di dire, così evocativo, nasce dall'osservazione di ovini dal manto scuro e dalla loro rarità. Ma quanto c'è di vero in questa metafora? La storia e la natura ci svelano un mondo affascinante di differenze e simbolismi che vale la pena esplorare. Continua a leggere per scoprire come un semplice animale possa rappresentare ribellione e originalità nel nostro linguaggio quotidiano.

L’espressione "pecora nera" indica i ribelli che si distinguono dal gruppo. Deriva da motivi economici e superstiziosi legati alla rarità del vello scuro. In natura esistono però diverse razze ovine dal manto nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

