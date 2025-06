Esclusiva Sartorio | Jashari al Milan si fa a questa cifra Vlahovic non è finita

Nel vivace mercato del Milan, Martin Sartorio svela le ultime indiscrezioni su acquisti e trattative. Tra Jashari, Guerra, Xhaka e i grandi colpi in attacco come Vlahovic e Mitrovic, il club rossonero si prepara a sorprendere ancora. Scopriamo insieme le strategie e le cifre che potrebbero rivoluzionare la squadra, mantenendo alta l’attesa per le prossime mosse. La finestra di calciomercato è tutta da seguire!

Calciomercato Milan, Martin Sartorio fa il punto di mercato su Jashari, Guerra e Xhaka a centrocampo e Vlahovic, Mitrovic per l’attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Esclusiva Sartorio: “Jashari al Milan si fa a questa cifra. Vlahovic non è finita”

In questa notizia si parla di: sartorio - jashari - milan - vlahovic

Esclusiva Sartorio: “Jashari al Milan si fa a questa cifra. Vlahovic non è finita”; Milan, attacco nuovo: da Vlahovic a Immobile, è la settimana della svolta | CM.IT.

Vlahovic salta Juventus-Milan: ecco cosa è successo - La Juventus prova a pensare al campo con la sfida al Milan di domenica ma per Dusan Vlahovic non arrivano buone notizie: cosa è successo. Riporta calciomercato.it

Juve, problema alla coscia per Vlahovic: gara col Milan in dubbio - Sportmediaset - Dusan Vlahovic è il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, in cui la Juventus si giocherà le piccolissime speranze di agganciare il quarto ... Secondo sportmediaset.mediaset.it