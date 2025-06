Esclusiva Ricci | Il programma dell’Alleanza non cambia il garante sono io Mancinelli Bora e Mastrovincenzo fondamentali

Esclusiva Ricci: il futuro delle Marche passa attraverso un impegno chiaro e deciso. In questa intervista esclusiva, l’europarlamentare del PD Matteo Ricci affronta le sfide e le opportunità della regione, chiarendo il suo ruolo e la sua visione, senza alterare l’impegno di garante che assicura la stabilità e la crescita. Con i principali alleati come Mancinelli, Bora e Mastrovincenzo, Ricci ribadisce: “Il programma dell’alleanza non cambia perché io sono il garante”.

ANCONA – Matteo Ricci spiega tutto. In questa intervista esclusiva concessa a noi di Ancona Today, l’europarlamentare del Partito Democratico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, prova a dissipare ogni polemica sorta negli ultimi giorni, spiegando anzitutto che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

