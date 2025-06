Esce di strada con l'auto a Ostiglia e finisce in un fossato | morto Cristian Rossi grave il nipote 15enne

Un tragico incidente scuote Ostiglia: Cristian Rossi, 41 anni, perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, lasciando dietro di sé dolore e sconcerto. Mentre lui combatte tra la vita e la morte, il nipotino di 15 anni si trova in condizioni gravi ma stabili. Una tragedia che ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale.

Cristian Rossi è morto nel pomeriggio del 29 giugno in seguito a un incidente stradale a Ostiglia (Mantova). Il 41enne è finito fuori strada con l'auto all'altezza di una curva. Grave, ma non in pericolo di vita, il nipote di 15 anni che era con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

