Esce di strada a Calendasco ferito l’automobilista

Una scena da brivido a Calendasco: lunedì mattina una Tesla si è ribaltata in un canale, lasciando il conducente ferito e scombussolato. L’intervento rapido della Croce Rossa ha evitato conseguenze più gravi, ma le cause dell’incidente sono ancora ignote. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che scuote la comunità e suscita molte domande sulla sicurezza stradale.

Alle 7.30 di lunedì 30 giugno una Tesla è uscita di strada per motivi ancora da chiarire, all’altezza della strada della Bonina di Calendasco, terminando la sua corsa in un canale. Il conducente, leggermente ferito dallo scoppio airbag, è stato soccorso dall’equipaggio della Croce Rossa di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

