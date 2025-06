Esce di casa e sparisce nel nulla ore di angoscia per la sorte di una 17enne

Una giovane di 17 anni scompare nel nulla, gettando una città nell’angoscia e nella preoccupazione. Gosette Greguoldo, residente a Mogliano Veneto, è stata denunciata dai carabinieri dopo aver lasciato la sua casa senza lasciare tracce. La sua scomparsa ha suscitato immediatamente una vasta mobilitazione, mentre amici e familiari temono il peggio. La sua storia è un appello alla solidarietà: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per ritrovarla sana e salva.

E' stata denunciata dalla stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto, la scomparsa di Gosette Greguoldo, 17enne e residente nella zona. La minore è alta circa 160 cm, di corporatura magra, capelli neri e occhi marroni, ha piercing al naso e su entrambe le orecchie. Si è allontanata da casa nella. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

