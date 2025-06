Ero arrabbiato per il divorzio da mia moglie così ho dato fuoco a un vagone della metro | 67enne arrestato per tentato omicidio La polizia | Una strage evitata per miracolo

La rabbia e il dolore possono portare a gesti insostenibili, come dimostrato da un uomo di 67 anni che, in preda alla furia legata al divorzio, ha dato fuoco a un vagone della metropolitana di Seoul. Un episodio drammatico, evitato per miracolo, che ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare i conflitti in modo sano e responsabile. La violenza non può mai essere la risposta alle difficoltà della vita.

Un gesto di follia lucida, premeditato, che poteva trasformarsi in una strage. La Procura del Distretto Meridionale di Seul ha diffuso negli ultimi giorni le immagini terrificanti riprese da una telecamera interna di un vagone della metropolitana, che mostrano un uomo di 67 anni dare fuoco al convoglio pieno di passeggeri. L’uomo, poi arrestato, ha confessato di aver agito perché “arrabbiato in seguito all’esito della causa di divorzio dalla moglie”. I fatti risalgono alla mattina di sabato 31 maggio. Alle 8:42, un treno della linea 5 della metropolitana di Seul, con a bordo 481 persone, stava percorrendo il tunnel sotto il fiume Han, nel tratto tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ero arrabbiato per il divorzio da mia moglie, così ho dato fuoco a un vagone della metro”: 67enne arrestato per tentato omicidio. La polizia: “Una strage evitata per miracolo”

