Era rimasto coinvolto in un incidente con il monopattino mercoledì Lorenzo è morto in ospedale due giorni dopo Aveva 17 anni

Un dramma straziante scuote il mondo dello sport e della comunità locale: Lorenzo Rastelli, promettente calciatore di 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulla via Casilina. Mentre si recava a casa dopo una serata tra amici, un incidente con il monopattino ha cambiato per sempre il corso delle sue giovani speranze. La sua storia ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia.

Un tragico incidente stradale ha messo fine alla vita di Lorenzo Rastelli, giovane promessa del calcio laziale, che militava nell'Under 17 della Società Sportiva Certosa. Il ragazzo, di soli 17 anni, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno sulla via Casilina, in prossimità di viale della Primavera. Il dramma: l'incidente e le ultime ore di lotta. Lorenzo stava viaggiando a bordo del suo monopattino quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda guidata da un giovane di 20 anni. L'impatto, avvenuto poco dopo l'1 di notte, è stato devastante.

