Era ricercato dal 2022 per una tangente da 200 mila euro | portato in carcere

Nel cuore di un’operazione che ha svelato un volto oscuro della corruzione internazionale, la Polizia di Stato ha catturato un cittadino straniero ricercato dal 2022. Destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Albania, l’uomo è stato arrestato per una tangente da 200 mila euro. L’indagine continua, ma ciò che emerge è la determinazione delle autorità nel combattere la criminalità transnazionale, garantendo giustizia e sicurezza per tutti.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso il 7 febbraio 2022 dall’Autorità Giudiziaria di Durazzo (Albania) per il reato di corruzione, previsto e punito dall’art. 256 del codice penale albanese. L’uomo sarebbe accusato di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ricercato - tangente - mila - euro

Amati, elogiati, preziosi in interventi di ogni tipo e salvataggio. Ma a un vigile del fuoco volontario portato in pronto soccorso è stato presentato un contro di 50 euro dal pronto soccorso. È arrivato in ospedale ancora in divisa da vigile del fuoco, stremato dopo i Vai su Facebook

Era ricercato dal 2022 per una tangente da 200 mila euro: portato in carcere; Ravenna, arresto per corruzione per una tangente di 200mila euro; Boss del clan Fabbrocino arrestato in un circolo ricreativo: aveva appena intascato una tangente da 2500 euro.

“Ha ricevuto una tangente di 200mila euro”: scoperto e arrestato a Ravenna - La Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso il 7 ... Secondo corriereromagna.it

Caso Toti, spunta un’ultima accusa: tangente da 90 mila euro dall’industriale Amico - Lettera43 - Nuove accuse nei confronti dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, secondo la procura avrebbe intascato 90 mila euro di tangenti dall'industriale Amico, Corridoi I 400 COLPI ... Segnala lettera43.it