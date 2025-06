Enrico Ditto nominato responsabile formazione e lavoro in Campania

Enrico Ditto, imprenditore di lunga esperienza nel settore dell’hospitality e della formazione, è stato nominato responsabile formazione e lavoro per la Campania. La nomina, avvenuta al termine dell’ultimo incontro del direttivo regionale coordinato da Luigi Bosco, rappresenta un passo importante per rafforzare l’impegno di Azione nella regione. Con la sua expertise, Ditto si prepara a guidare iniziative innovative e a promuovere nuove opportunità occupazionali.

