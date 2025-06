Eni battuta dai comitati | stop all’inceneritore di fanghi a Porto Marghera Decisivo il parere dell’Iss

Una vittoria significativa contro l’inceneritore di fanghi a Porto Marghera, frutto della tenace mobilitazione di cittadini e associazioni. Dopo tre anni di battaglie, il parere decisivo dell’ISS ha rafforzato la posizione dei comitati, che si oppongono alla costruzione di un impianto da 140 milioni di euro di Eni Rewind. Un esempio di come la forza collettiva possa fermare i progetti dannosi, difendendo salute e territorio.

Accade, a volte, che i giganti economici vengano sconfitti dai movimenti popolari e dalle associazioni che si battono per la tutela del territorio e della salute pubblica. È accaduto che dopo tre anni di mobilitazione, il progetto da 140 milioni di euro per un inceneritore per fanghi che Eni Rewind vorrebbe costruire a Malcontenta sia stato bocciato dal Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto, che ha espresso parere negativo. Avrebbe dovuto bruciare 190mila tonnellate l’anno di fanghi di depurazione civile provenienti da tutto il Veneto, contenenti anche i Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche prodotte dalla Miteni di Vicenza, condannata per disastro ambientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eni battuta dai comitati: stop all’inceneritore di fanghi a Porto Marghera. Decisivo il parere dell’Iss

