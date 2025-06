Energia ok a piano di investimenti da 7,5 milioni di euro per start up brindisina

Un entusiasmante passo avanti verso un futuro più sostenibile: Green Independence, innovativa start-up brindisina, ha conquistato un piano di investimenti da 7,5 milioni di euro, di cui 5,2 milioni a fondo perduto. Questa vittoria segna una svolta significativa nella lotta per l’indipendenza energetica e l’innovazione green nel nostro territorio, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo. Un traguardo che rafforza l’impegno di Brindisi nel campo dell’energia pulita e del progresso sostenibile.

BRINDISI - Green Independence, start up brindisina impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l'indipendenza energetica dai combustibili fossili, ha ottenuto l'ammissibilità per un piano di investimenti da 7,5 milioni di euro, di cui 5,2 a fondo perduto, nell'ambito del.

