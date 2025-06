Energia AFontana | Stazione a idrogeno passo fondamentale verso prima rete nazionale

L'apertura della prima stazione di rifornimento idrogeno in Lombardia segna un grande passo avanti verso una mobilità sostenibile e innovativa in Italia. Con questo storico traguardo, la regione si avvicina alla creazione di una rete nazionale dedicata all'idrogeno, promettendo un futuro più verde e meno dipendente dai combustibili fossili. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui percorriamo le nostre strade, aprendo nuove opportunità per cittadini e imprese.

(Adnkronos) – La presentazione della prima stazione di rifornimento idrogeno per autotrazione in Lombardia, rappresenta “un passaggio fondamentale verso la creazione della prima rete nazionale dedicata alla mobilità a idrogeno”. Lo ha detto il presidente della Regioje Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione della stazione di rifornimento idrogeno per autotrazione di Carugate, sulla Tangenziale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

