Emergenza caldo in Lombardia pronta l’ordinanza per affrontare l’afa

L'emergenza caldo in Lombardia si fa ancora più urgente: il governatore Attilio Fontana annuncia l’adozione di un’ordinanza per regolamentare il lavoro sotto il sole durante tutta l’estate. Una risposta necessaria alle temperature record che colpiscono il Nord e l’Italia intera, su richiesta di sindacati come Cgil, Cisl e Uil, preoccupati per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa misura rappresenta un passo importante per tutelare chi affronta quotidianamente le alte temperature.

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato di voler varare un'ordinanza con cui disciplinare il lavoro sotto al sole durante tutta l'estate. Si tratta di una risposta alle temperature da record che hanno avvolto non soltanto la Regione di sua competenza ma tutto il Nord e il resto d'Italia. A chiedere un intervento sono stati i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Le sigle avevano chiesto un provvedimento per tutelare i lavoratori giornalmente impegnati sotto al sole anche nelle ore più calde. I rappresentanti dei lavoratori hanno avanzato l'ipotesi di uno stop al lavoro nelle ore centrali, tra le 12 e le 16.

