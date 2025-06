Emergenza caldo | in Abruzzo stop al lavoro sotto il sole nelle ore più calde

L'emergenza caldo in Abruzzo impone misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori. Stop alle attività sotto il sole durante le ore più calde, tutela indispensabile per chi svolge lavori fisici intensi. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha adottato una nuova ordinanza, firmata dal presidente, per proteggere la salute e il benessere di chi affronta il caldo estremo. La priorità è assicurare un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

A tutela dei lavoratori esposti al sole in condizioni di attività fisica intensa, l’assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Tiziana Magnacca, ha predisposto – di concerto con gli assessori Nicoletta Verì ed Emanuele Imprudente – una nuova ordinanza firmata dal presidente della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

